Galatasaray, Nzonzi'nin yerine Wanyama'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.
Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti. Cimbom'un önümüzdeki hafta Tottenham ile Wanyama konusunda kritik bir toplantı yapacağı ve transfere son şekli vereceği bildirildi.
FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bir yandan da göndermek istediği oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper ve ön libero transferi yapacak.
14 MİLYON EURO ÖDEDİ
2016 yılında 14 milyon euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Victor Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Buna karşılık İngiltere'de tutunamadı. Son iki sezonda ancak 15 maçta oynayabilen Wanyama'nın Brugge'e transferi son anda yatmıştı.
KENYA'NIN GURURU
Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya Milli Takımı'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.
(Fotomaç)
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.
Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralamak için yoğun çaba harcadığı ancak transferini resmiyete bindiremediği 23 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan ekibi Roma 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.