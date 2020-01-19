  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 09:37
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 10:27

Galatasaray, Nzonzi'nin yerine Wanyama'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Galatasaray, Nzonzi'nin yerine Wanyama'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Paylaş

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.

Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti. Cimbom'un önümüzdeki hafta Tottenham ile Wanyama konusunda kritik bir toplantı yapacağı ve transfere son şekli vereceği bildirildi.

FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray bir yandan da göndermek istediği oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper ve ön libero transferi yapacak. 

14 MİLYON EURO ÖDEDİ

2016 yılında 14 milyon euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Victor Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Buna karşılık İngiltere'de tutunamadı. Son iki sezonda ancak 15 maçta oynayabilen Wanyama'nın Brugge'e transferi son anda yatmıştı.

KENYA'NIN GURURU

Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya Milli Takımı'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri: Attığı golden sonra haber gitmiştir

title

Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

title

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan yıldız isimler geri döndü

Antalyaspor´un Anlaştığı Lukas Podolski Kente Geldi

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri
Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi sözleri

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!
Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Dünya yıldızı için görüşmeler başlıyor!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak
Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak

Fatih Terim üzüntüsü! Maç saatinde belli olacak

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.

Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!
Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!

Abdullah Avcı 'İhtiyacım olacak' dedi takımda kaldı!

Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.

Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!
Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!

Dünya yıldızı Antalya'ya iner inmez çayını içti!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.

Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü
Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü

Trabzonspor'da yıldızlar geri döndü

Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.

Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret
Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret

Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı! İşte istedikleri ücret

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralamak için yoğun çaba harcadığı ancak transferini resmiyete bindiremediği 23 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan ekibi Roma 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.