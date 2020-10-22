Galatasaray maçına hazırlanan Erzurumspor; top kapma, pas ve pres çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.
Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.
Öte yandan mavi-beyazlı ekibin onursal başkanı Mehmet Sekmen de, tesislere giderek futbolcuların idmanını izledi.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
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