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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 09:27
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  • 31 Mart 2020 Salı 09:27

Galatasaray maaşı yüksek olan 4 futbolcusundan indirim isteyecek

Galatasaray maaşı yüksek olan 4 futbolcusundan indirim isteyecek

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Koronavirüs salgını spor ekonomisini de derinden etkilerken Juventus ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüpler, futbolcularının aldığı maaşlarda indirime gitti. Aynı stratejiyi Galatasaray da izlerken Radamel Falcao, Fernando Muslera, Feghouli ve Younes Belhanda gibi maaşı yüksek isimlerle masaya oturulacak.

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kulüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.

Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.

Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istediği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.

Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.

(Sabah)

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