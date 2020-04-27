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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:07
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:07

Galatasaray Lemina için çalışmalara başladı

Galatasaray Lemina için çalışmalara başladı

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Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.

Sezon başında Southampton ile yapılan sözl eşmeye göre Galatasaray’ın 16 milyon Euro’ luk satın alma opsiyonu var.

Ancak bu rakam oldukça yüksek. 1 sezon daha Lemina’yı kiralamak için Southampton’ı ikna etmeye çalışan Galatasaray’a, Lemina’dan da güzel haber geldi.

26 yaşındaki Gabonlu yıldız, “Burada kalmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Kulübümle görüşeceğim” mesajını yolladı. Teknik direktör Fatih Terim de Lemina’nın mutlaka kalmasını isterken, yönetimden bu transferde tüm kozların oynanmasını istedi.

(Fanatik)

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