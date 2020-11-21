Galatasaray, Kenan Karaman ile her konuda anlaşma sağladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemine büyük bir hassasiyetle hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Kenan Karaman'la bir görüşme daha gerçekleşti.
ANLAŞMA TAMAM, İMZA İÇİN SÖZ VERDİ
2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü temaslar sonucunda, Milli forvetle mutabakat sağlandı. Kenan Karaman'ın, Galatasaray'a imza atmak üzere yönetime söz verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi, Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor. Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf cephesinde ise hâlâ bu satışa sıcak bakılmadığı ifade edildi.
DEVRE ARASINDA OLMAZSA SEZON SONUNDA BEDAVA
Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Buna karşın Galatasaray Yönetimi'nin, ara transfer dönemi sona erene kadar Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri sürdüreceği ve işi cüzi bir bedelle bitirebilmek adına baskı kuracağı belirtiliyor.
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 94-74 mağlup oldu ve Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda üst üste üçüncü yenilgisini aldı
Galatasaray, devre arası transfer dönemine sürpriz bir isimle girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve daha önceden Fatih Terim'in daha önce kadroya katmak istediği Salih Uçan'ı transfer ediyor.
Galatasaray'da koronavirüs tedavisi gören Okan Kocuk'un yerine kaleye yeniden Fatih Öztürk geçiyor.
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya ilk maçı öncesi iyi haberler peş peşe geldi.