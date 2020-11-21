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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:33
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Galatasaray, Kenan Karaman ile her konuda anlaşma sağladı

Galatasaray, Kenan Karaman ile her konuda anlaşma sağladı

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Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü girişimler sonucunda milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Kenan Karaman, Galatasaray'a imza atmak üzere Albayrak'a söz verdi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemine büyük bir hassasiyetle hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Kenan Karaman'la bir görüşme daha gerçekleşti.

ANLAŞMA TAMAM, İMZA İÇİN SÖZ VERDİ

2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü temaslar sonucunda, Milli forvetle mutabakat sağlandı. Kenan Karaman'ın, Galatasaray'a imza atmak üzere yönetime söz verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi, Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor. Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf cephesinde ise hâlâ bu satışa sıcak bakılmadığı ifade edildi.

DEVRE ARASINDA OLMAZSA SEZON SONUNDA BEDAVA

Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Buna karşın Galatasaray Yönetimi'nin, ara transfer dönemi sona erene kadar Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri sürdüreceği ve işi cüzi bir bedelle bitirebilmek adına baskı kuracağı belirtiliyor.

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