Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik çalışmayla devam eden idmanda sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi ile milli takım kampından dönen Norveçli oyuncu Martin Linnes, takımla çalıştı.
Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve İstanbul'a dönen Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı. Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nun tedavisine ise devam edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.