Galatasaray, Johan Mojica için bir kez daha harekete geçti

Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Bende varım" diyen Galatasaray, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transferi içinde girişimlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı.
İspanya'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının La Liga'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Takvim)
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde yer alan Johan Mojica, Girona'dan ayrılmak istiyor. İspanya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı sol bek için bir kez daha girişimlere başladı.