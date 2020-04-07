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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 12:17
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  • 07 Nisan 2020 Salı 12:20

Galatasaray, Johan Mojica için bir kez daha harekete geçti

Galatasaray, Johan Mojica için bir kez daha harekete geçti

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde yer alan Johan Mojica, Girona'dan ayrılmak istiyor. İspanya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı sol bek için bir kez daha girişimlere başladı.

Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Bende varım" diyen Galatasaray, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transferi içinde girişimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı.

İspanya'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının La Liga'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde yer alan Johan Mojica, Girona'dan ayrılmak istiyor. İspanya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı sol bek için bir kez daha girişimlere başladı.
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