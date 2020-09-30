Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'a 1,2 milyon euroluk kiralama teklifi yapacak

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada yine Michael Seri var. Teknik patron Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden sonra isim vererek işaret ettiği 29 yaşındaki futbolcu için Fulham'la görüşmeler yeniden başladı. Ancak İngiliz kulübünün bonservis inadı sürüyor. Üstelik 20 milyon Euro civarında rakamlar konuşuluyor. Bu pazarlık sürecini ciddi bulmayan Sarı-Kırmızılılar, transferi daha ciddi bir zemine taşımaya kararlı. Bu doğrultuda Londra'ya iki temsilci gönderilerek tekrar pazarlık masasına oturulacak.
SON KOZU KULLANACAKLAR
Transferin bu hafta sonuna kadar bitmesi için her türlü formülü deneyecek olan Galatasaray Yönetimi, Seri'nin dönüş isteğini, takımında süre alamamasını ve 1.2 milyon euroluk kiralama teklifini öne sürerek mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
YENİ OYUN KURUCU OLACAK
Eğer Terim'in istediği olur ve transfer gerçekleşirse Seri takımda yine 6 numarada oyun kurucu olarak kullanılacak. Böylece Taylan merkezde daha fazla hücuma yönelik görev yapabilecek. Belhanda'nın gitmesi ve bir orta saha daha alınması durumunda, Emre Kılınç'ın sağa geçmesi ve yeni transferin forvet arkasında oynatılması da seçenekler arasında. Ayrıca Nijeryalı Etebo da performansıyla ilk 11'i zorlamaya başladı.
50'DEN FAZLA MAÇ OLUNCA...
UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 50'den fazla maç oynama ihtimali bulunan Sarı- Kırmızılılar'da, Fatih hoca kadroyu mümkün olduğu kadar geniş ve kaliteli tutmaya çalışıyor. Bu nedenle transfer çalışmaları tıpkı yaz döneminin ilk günlerinde olduğu gibi bir hayli yoğun geçiyor.
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