Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

Galatasaray , 2020-2021 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan müsabakayı Radamel Falcao (dk. 6 pen.) ve Ömer Bayram’ın (dk. 80) golleriyle 2-0 mağlup etti.
Galatasaray’da müsabakada Fatih Öztürk (dk. 46 Okan Kocuk), Şener Özbayraklı (dk. 46 Jesse Sekidika), Radamel Falcao (dk. 46 Ali Yavuz Kol), Younes Belhanda (dk. 46 Sofiane Feghouli), Ryan Donk (dk. 46 Jimmy Durmaz), Christian Luyindama (dk. 46 Ahmet Çalık), Marcelo Saracchi (dk. 46 Emre Taşdemir), Marcao (dk. 46 Emin Bayram), Taylan Antalyalı, Arda Turan (dk. 46 Ömer Bayram), Mbaye Diagne (dk. 46 Adem Büyük) görev aldı.
Milli takım kamplarında bulunan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçında bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Öte yandan Galatasaray, 5 Eylül’de Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
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