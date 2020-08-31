Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

IHA

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın 24 Temmuz'da oynanan Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığı ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği ve o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Sarı-kırmızılıların Emre Akbaba’nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.