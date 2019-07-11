Galatasaray, Fernando Reges'i Sevilla'ya sattı, FFP hedefini tutturdu

Golcüsü Diagne'ye haftalardır Suudi Arabistan'da takım arayan Galatasaray'ın kurtarıcısı Fernando Reges oldu. Sevilla'nın daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı kulüp, bu transferde tok satıcıyı oynadı ve istediğini dün aldı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun İspanya'ya transferinin Madrid'de bittiği kaydedildi. Endülüs ekibinin Portekiz Lagos'taki kampından ayrılan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, önceki gün Madrid'e uçarak Fernando'nun transferini görüşmek üzere dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'le bir araya geldi. 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontratta anlaşma sağlandıktan sonra Galatasaray ile de 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle mutabakata varıldı.

Galatasaray Fernando'yu iki sezon önce Manchester City'den 5 milyon 250 bin Euro bonservisle almıştı. 31 yaşındaki Brezilyalı sarı-kırmızılı takımda yıllık 3.3 milyon Euro kazanıyordu.

Fernando, Galatasaray'la iki sezonda 47 Süper Lig maçında görev yaptı. 4 gol, 4 asistle oynadı.

ŞİMDİ DİAGNE'NİN SATIŞI BEKLENİYOR

Luyindama'nın 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanan ve genç Nijeryalı Ozornwafor'u 300 bin Euro'ya ülkesinden getiren Galatasaray, FFP'ye takılmamak için minimum 3.8 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapmak zorundaydı.

Fernando için Sevilla'dan gelecek 4 milyon Euro üzerindeki parayla sarı-kırmızılı kulübün FFP engeli ortadan kalktı. Galatasaray'ın A planı olan Diagne'nin satışından vazgeçilmedi.

Senegalli golcüye takım bulması için menajer William D'Avila'ya tam yetki verildi. Diagne'nin getireceği bonservis geliriyle ön libero, Banega ve yeni forvetin bütçesi oluşturulacak.