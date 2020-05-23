Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızına haber gönderdi

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi… Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Takvim'de yer alan habere göre sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan Fenerbahçe, sol bek için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu durum da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.
Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen Galatasaray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.
Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Hasan Ali için bir kez daha kozlarını paylaşacak gibi. İki takım arasında zorlu bir süreç yaşanacak.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının ardından Kara Kartal'da sahneye gençler çıkacak. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na verecek olan Sergen Yalçın; Dorukhan Toköz'e de kadroda yer açacak. Erdoğan Kaya, Kartal Kayra gibi isimler de kalan 8 haftada şans bulacak.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.
Roma, Fenerbahçe'nin istediği genç stoperi İtalya Ligi'nde bir takıma kiralamayı planlıyordu. Ancak Mert, daha fazla forma şansı bulmak için Türkiye'de bir takıma gelmeyi tercih ediyor.