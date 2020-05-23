Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızına haber gönderdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi… Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Takvim'de yer alan habere göre sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol beke, "Sana kapımız açık. Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan Fenerbahçe, sol bek için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu durum da Aslan'ın Hasan Ali transferindeki iştahını kabartıyor.

Saracchi'yi yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen Galatasaray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraş.

Son dönemde birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Hasan Ali için bir kez daha kozlarını paylaşacak gibi. İki takım arasında zorlu bir süreç yaşanacak.