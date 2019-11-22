Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı şifresiz mi?
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda eksiklikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Luyindama, Falcao, Şener, Belhanda ve Andone bugün forma giyemeyecek. Maçı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı..
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? spor severler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. Hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşam yapılan antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Maçı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı..
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Bugün Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den şifreli canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
MUSLERA
MARIANO
DONK
AHMET
MARCAO
EMRE TAŞDEMİR
ÖMER BAYRAM
LEMINA
FEGHOULI
ADEM
BABEL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11
MERT
CAIÇARA
EPUREANU
PONCK
CLICHY
MAHMUT
MEHMET
VISCA
İRFAN
GULBRANDSEN
CRIVELLI
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray’da Babel ve Belhanda, Başakşehir maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
MUSLERA EN ÇOK ONLARDAN GOL YEDİ
Başakşehir, Muslera’ya Süper Lig kariyerinde en çok gol atan takım konumunda. İstanbul ekibinin, Uruguaylı eldivene karşı 23 golü bulunuyor.