Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı şifresiz mi?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? spor severler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. Hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlıyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşam yapılan antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Maçı kaçırmak istemeyenler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı..

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bugün Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den şifreli canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

MUSLERA

MARIANO

DONK

AHMET

MARCAO

EMRE TAŞDEMİR

ÖMER BAYRAM

LEMINA

FEGHOULI

ADEM

BABEL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

MERT

CAIÇARA

EPUREANU

PONCK

CLICHY

MAHMUT

MEHMET

VISCA

İRFAN

GULBRANDSEN

CRIVELLI

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Babel ve Belhanda, Başakşehir maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

MUSLERA EN ÇOK ONLARDAN GOL YEDİ

Başakşehir, Muslera’ya Süper Lig kariyerinde en çok gol atan takım konumunda. İstanbul ekibinin, Uruguaylı eldivene karşı 23 golü bulunuyor.

