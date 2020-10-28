Galatasaray, Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Bir süre geniş alanda pas oyunlarının oynandığı idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Martin Linnes ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı antrenman yaptı. Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi.
Öte yandan, idmanın ardından Mbaye Diagne'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya.
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Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.
Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.
Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.
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