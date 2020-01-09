Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün bombalı araç saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Beşiktaş Kulübünün mesajında "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün bombalı araç saldırısı sonucu dört askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanılırken, Fenerbahçe Kulübü ise şu görüşlere yer verdi:
"Barış Pınarı Hareket Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."
Galatasaray Kulübünün mesajında da "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübü ise mesajında, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Kulübünün mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Kayserispor da birer başsağlığı mesajı yayımladı.
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