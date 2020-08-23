Futbol camiası, Giresun'daki sel felaketine duyarsız kalmadı

Futbol kulüpleri Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte futbol camiasından gelen o mesajlar...
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz #GeçmişOlsunGiresun
BB ERZURUMSPOR
Giresun’da yaşanan sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybı olmaması en büyük temennimiz.
YENİ MALATYASPOR
Geçmiş olsun Giresun
Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz.
TRABZONSPOR
"Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz."
GENÇLERBİRLİĞİ
Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş Olsun Giresun
FENERBAHÇE
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Geçmiş olsun Giresun.
GALATASARAY
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.
AYTEMİZ ALANYASPOR
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Geçmiş Olsun Giresun
DENİZLİSPOR
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
BURSASPOR
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
BEŞİKTAŞ
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
ESKİŞEHİRSPOR
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
ANKARAGÜCÜ
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmasında kayıp canlarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyoruz.
GAZİANTEP FK
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
GÖZTEPE
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileriz. Geçmiş olsun Giresun!
ANTALYASPOR
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Göztepe'nin gündemindeki Yunus Akgün, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Cimbom, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Göz-Göz'e kiralamaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra'ya adımını attığı gibi ‘Burada arkadaşlık eksik' tespitinde bulunmuştu. Başarılı antrenör, tespit ettiği ilk sorunu Topuk Yaylası'nda çözüme kavuşturdu.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, son olarak Al Duhail forması giyen ve şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için oyuncuyla pazarlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvete 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ederken, Mandzukic kapıyı 8 milyon eurodan açtı. İkili arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
Orta sahaya transfer yapması beklenen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Sarpsborg forması giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly transferinde sona geldi. Malili futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor. Hücuma yönelik oynayan orta saha oyuncusu, yaşına göre kuvvetli fiziği, sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.
Trabzonspor, Palmeiras'ta forma giyen 10 numara Gustavo Scarpa için Brezilya ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gustavo Scarpa'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.
Meksika basını, Fenerbahçe'nin anlaştığı Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gidip Sarı-Lacivertlilere imza atacağını yazdı.