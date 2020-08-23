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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2020 Pazar 11:20
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Futbol camiası, Giresun'daki sel felaketine duyarsız kalmadı

Futbol camiası, Giresun'daki sel felaketine duyarsız kalmadı

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Futbol camiası, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol kulüpleri Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte futbol camiasından gelen o mesajlar...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz #GeçmişOlsunGiresun

BB ERZURUMSPOR

Giresun’da yaşanan sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybı olmaması en büyük temennimiz.

YENİ MALATYASPOR

Geçmiş olsun Giresun

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz.

TRABZONSPOR

"Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz."

GENÇLERBİRLİĞİ

Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş Olsun Giresun

FENERBAHÇE

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Geçmiş olsun Giresun.

GALATASARAY

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Geçmiş Olsun Giresun

DENİZLİSPOR

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

BURSASPOR

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ESKİŞEHİRSPOR

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

ANKARAGÜCÜ

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmasında kayıp canlarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyoruz.

GAZİANTEP FK

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

GÖZTEPE

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileriz. Geçmiş olsun Giresun!

ANTALYASPOR

Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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