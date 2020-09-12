Fransızlar yazdı: Marcelo, Beşiktaş'a

Footmercato’nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon, Marcelo ile de vedalaşabilir. Haberde; Beşiktaş’ın 2 sezondur Marcelo’yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı belirtildi. BJK, Marcelo’yu 2017’de 7 milyon euroya Lyon’a satmıştı.
Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.
Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero'ya şu an için lisans çıkartmayacak.
Trabzonspor, Meksika'da yeni bir stoper adayı buldu. Bordo-Mavililer, Carlos Salcedo için teklifini Tigres'e sundu. Meksika ekibi transfere sıcak bakıyor.
Fransız basını, Olimpik Lyon'un Marcelo'yla yollarını ayıracağını ve oyuncunun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.
Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin peşini bırakmıyor.