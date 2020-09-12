Fransızlar yazdı: Marcelo, Beşiktaş'a

AKŞAM

Fransız basını, Olimpik Lyon'un Marcelo'yla yollarını ayıracağını ve oyuncunun Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.

Footmercato’nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon, Marcelo ile de vedalaşabilir. Haberde; Beşiktaş’ın 2 sezondur Marcelo’yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı belirtildi. BJK, Marcelo’yu 2017’de 7 milyon euroya Lyon’a satmıştı.

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