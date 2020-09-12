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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Beşiktaş'ta Montero'ya lisans yok

Beşiktaş'ta Montero'ya lisans yok

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AKŞAM

Beşiktaş, Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero'ya şu an için lisans çıkartmayacak.

Beşiktaş'ta yeni transfer Montero'ya şu an için lisans çıkartılmayacak.

Öncelik, diğer mevkilere yapılacak yabancı takviyelerde olacak. TRT Spor’un haberine göre; genç futbolcu, yarınki Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. İlerleyen süreçte kadroda yer açılacak ve Montero’ya lisans çıkarılacak.  

Fransızlar yazdı: Marcelo, Beşiktaş'a

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