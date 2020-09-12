Beşiktaş'ta Montero'ya lisans yok

Beşiktaş'ta yeni transfer Montero'ya şu an için lisans çıkartılmayacak.
Öncelik, diğer mevkilere yapılacak yabancı takviyelerde olacak. TRT Spor’un haberine göre; genç futbolcu, yarınki Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. İlerleyen süreçte kadroda yer açılacak ve Montero’ya lisans çıkarılacak.
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