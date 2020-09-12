Beşiktaş'ta Montero'ya lisans yok

Galatasaray perdeyi açıyor! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.