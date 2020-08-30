Fransız tenisçi Benoit Paire, koronavirüse yakalandı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, testi pozitif çıkan 31 yaşındaki raket, kurallar gereği yarın başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.
Tek erkeklerde dünya klasmanının 22 numarası Paire, geçen hafta katıldığı ABD'nin New York kentindeki Western Southern Açık'ın ilk turunda Borna Coric ile karşılaşmış ve midesindeki rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmişti.
Kovid-19 salgını sürecinde yapılan ilk grand slam turnuvası da olacak ABD Açık'taki karşılaşmalar, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.
ABD'ye giriş sonrası zorunlu karantinaya alınmayan tenisçiler, organizasyon süresince teste tabi tutulacak. Test sonucu pozitif çıkan oyuncular, turnuvadan çekilmek zorunda kalacak.
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.
Bundesliga kulübü RB Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Trabzonspor'la yeniden masaya oturarak teklifini yukarı çekecek.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Davide Santon'u alamazsa Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare'yi kadrosuna katacak.
Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından kulübüye Selçuk İnan ve Albert Riera takviyelerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Balta'yı d ekibine katıyor.
Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.