"Erasmus Projesi"yle şimdi tenis zamanı

AA

Türkiye Tenis Federasyonu, "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" adlı Erasmus+ Projesi Uluslararası Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen toplantı, 1 Eylül Salı günü Ankara Tenis Kulübü’nde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri, proje ortakları ve projede yer alan sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaymakcı ve Durmuş'un projede yer alan iki sporcu ile gösteri maçı yapacağı etkinlikte; Ağrı, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa illerinden seçilen 13 yaş ve üstü 100 gencin tenisle tanıştırılması ve tenis eğitimi almaları hedefleniyor.

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Proje, gençlerin iyi bir tenis oyuncusu olmalarını, kariyer yolculuklarında onlara yardımcı olacak yetkinliklerinin geliştirilmesini, iş ve sosyal hayatlarında daha mutlu bireyler olabilmelerini amaçlıyor.

Litvanya ve Bulgaristan’dan proje ortaklarının, projede yer alan 10 sporcu ve 5 antrenörün de katılacağı açılış toplantısında mini gösteri maçı da düzenlenecek.

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Açıklamada etkinliğe ilişkin görüşlerine yer verilen Kaymakcı, "2021-2027 döneminde Erasmus+ Spor Desteklerine tüm Avrupa’da 550 milyon avro hibe tahsis edildi, tüm spor federasyonlarımızı, kulüplerimizi ve sporla ilgili kurum ve kuruluşlarımızı Erasmus+ Spor projelerinden yararlanmaya çağırıyorum. Özellikle pandemi döneminde faydaları daha iyi anlaşılan fiziksel hareketliliği tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyor, Türkiye Tenis Federasyonuna, tenisin bir halk sporu olduğunu gösteren bu projede başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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"Gençlerimizin güzel bir geleceğe ulaşabilmesinde sporun etkisinin büyük bir etken olduğuna olan inancımızla federasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Durmuş ise şunları kaydetti:

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleriyle yürüttüğümüz projemiz sayesinde gençlerimiz ruhsal ve bedensel gelişimlerini önemli ölçüde destekleyen tenis sporu ile tanıştılar ve kendilerini bu sporda geliştirmeye devam ediyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın sporun tabana yayılmasını hedef alan anlayışı ve buna ilişkin destekleriyle tenisin ülkemizin her köşesinde oynanabilir bir spor olduğu gerçeğini bu projede bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Gençlerimizin kariyerlerinde geleceğe dönük bir temel atma çalışması olarak niteleyebileceğimiz projemize desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'mıza, Avrupa Birliği Başkanlığı'mıza ve Türkiye Ulusal Ajansı’na teşekkürlerimi sunuyorum.