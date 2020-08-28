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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 20:52
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Francisco Montero Beşiktaş'ta

Francisco Montero Beşiktaş'ta

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DHA, İHA

Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 5'inci oyuncu transferini stoper alarak yaptı.

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.

Francisco Montero, iki kulüp arasındaki yazışmaların bitmesi ve seyahat izninin alınmasından sonra İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

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