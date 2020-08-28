Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi

Beşiktaş'ta ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd sol arka çapraz bağından sakatlık yaşadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan 25 yaşındaki oyuncunun sol dizinde ağrı meydana geldi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildi.
Tyler Boyd’un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başlattığı "Gücümüz Sizsiniz" kampanyası için taraftarları desteğe çağırdı.
Beşiktaş, dünkü idmanda sakatlık yaşayan Tyler Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini bildirdi.
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, gönderilecek isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmaları istendi.