FIFA'dan radikal koronavirüs kararları

Koronavirüs süreci nedeniyle kurulan FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Salgın nedeniyle alınan bazı kararlar şöyle:
- 2022 Dünya Kupası elemelerinin maç takvimi değişecek.
- Kasım ayında Hindistan’da yapılacak olan FIFA U17 Kadınlar Dünya Kupası ertelendi.
- Panama-Kosta Rika ev sahipliğinde Ağustos, Eylül aylarında düzenlenecek FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası ileri bir tarihe alınacak.
- 2020 Tokyo Olimpiyatı bir yıl ertelenince, 23 yaş sınırı olan olimpik futbol milli takımları için sınır 24 yaşa çekildi. (Milliyet)
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.
Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.
İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti
FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.