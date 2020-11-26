Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sakatlığı bulunan golcü futbolcu Samatta'nın derbide forma giyememenin yanı sıra 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İşte Erol Bulut'un açıklaması:
"Samatta kupa maçında 60 dakika oynadı. Beşiktaş maçını düşünerek oyundan aldık. Kendisiyle de konuştuk. Maalesef sakatlığı iyi gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için değerli, ihtiyacımız olan bir futbolcu..."
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