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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 11:58
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Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'nın sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sakatlığı bulunan golcü futbolcu Samatta'nın derbide forma giyememenin yanı sıra 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İşte Erol Bulut'un açıklaması:

"Samatta kupa maçında 60 dakika oynadı. Beşiktaş maçını düşünerek oyundan aldık. Kendisiyle de konuştuk. Maalesef sakatlığı iyi gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için değerli, ihtiyacımız olan bir futbolcu..."

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