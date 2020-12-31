Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan kötü haber

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Fenerbahçeli Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.
TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı.
Futbolcunun test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."
Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor. Devre arasında olmasa bile yıl sonu ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
• Mame Thiam: Çin, Katar ve Suudi Arabistan
• Mert Hakan Yandaş: İspanya, Rusya
• Mbwana Samatta: Belçika
• Altay Bayındır: İtalya
Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.
Ara transfer döneminde Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Anderson Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor.
DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.