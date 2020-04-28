Fenerbahçe'ye İzmir ekiplerinden 3 transfer birden

Başkan Ali Koç'un ilk yılında geçen yaz döneminde Altınordu'dan genç kaleci Berke Özer ve kanat Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler altyapı koordinatörlüğü ile antrenörlük için Altay ve Altınordu teknik direktörleriyle görüştü. Önce Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak'la temasa geçen yönetim ardından 6 senedir Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu'nu listesine aldı. Fenerbahçe, Koşukavak'la görüşmelerini sezon sonu yapacağına dair resmi açıklamada bulundu. Hüseyin Eroğlu ile altyapı sorumluluğu için fikir alış verişine devam eden Fenerbahçe'nin lig bitiminde kesin kararını vereceği bildirildi. Hem Yalçın Koşukavak hem de Hüseyin Eroğlu, bu sezon içinde olmasa da ilerde Fenerbahçe'de çalışmayı istediklerini açıklamıştı.
Teknik adamların yanı sıra İzmir kulüplerindeki futbolcularla da ilgilenen Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Göztepe'nin iki defans oyuncusu Titi ve Alpaslan Öztürk'e teklif götürdüğü iddia edildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinin devre arasında da Alpaslan'ı istediği ileri sürülmüştü. Alpaslan'ın Göztepe ile 1 sene daha kortratı bulunurken, Brezilyalı Titi'nin ise mukavelesi lig bitiminde sona erecek.
BUCALI FORVET LİSTEDE
Fenerbahçe'nin 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'un genç forveti Barış Sungur'la da ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'la 18 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşme yaptığı ifade edildi. Buca'nın U19 takımında oynayan Barış, profesyonel kariyerinde 3'üncü Lig'de bu sezon 2 maça çıktı. Fenerbahçe'nin ayrıca geçen sezon Karşıyaka'nın genç futbolcusu Doğukan İnci'yle de ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Altyapıya ve genç futbolculara daha fazla önem vermeyi düşünen Başkan Ali Koç'un temmuz ayında düğmeye basacağı ve Fenerbahçeli kurmayların bir gözünün sürekli İzmir'de olacağı vurgulandı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.