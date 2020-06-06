Fenerbahçe'ye git!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül... Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül... Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor... Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor... Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Onyekuru resti çekti! Onyekuru resti çekti! Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

Vedat Muriqi Lazio'da Vedat Muriqi Lazio'da İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay! Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay! Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”