Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı: Teklifleri değerlendiririm

Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”

Alanyaspor’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Erol Bulut, “Daha önce ‘Fenerbahçe’nin ne istediğine, nasıl bir planlama yapacağına yönetimi karar verecek’ demiştim. Tabii ki teknik direktörü veya yeni gelecek teknik direktörüyle, gelecek futbolcular, gidecek futbolcular planlamasının zamanında yapılması gerekiyor. Ben de zaten planlamanın erken yapılmasından yanayım. Ama bu demek değil ki Alanyaspor ile devam etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

HEDEFİ MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK

Başarılı çalıştırıcı, “Şu anda Alanya ile yeni sözleşme için konuşuyoruz. Ama ne olur bilinmez. Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Bir teknik direktör, kendi milli takımında tabii ki çalışmak ister. İleride böyle bir hedefim var. Şu anda kendi kulübüm Alanyaspor’dan teklif var, onun üzerine konuşuyoruz” dedi.

BÜYÜK KULÜP ÇOK FARKLI

Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer kısma geldiğimizde şu an gelişen bir şey yok, bu konuda açık ve netim. Geldiğinde de en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum, Büyük takımda oynatmanız gereken farklı bir sistem olabilir. Çünkü büyük takımlar, taraftarlar, medya, yönetim her zaman hücum futbolunu benimseyen ve isteyen oluyor, maç kazanmanız gerekiyor. Büyük takımda Sadece A planı değil, A, B, C hatta D planınızın olması gerekiyor.”

