Fenerbahçe tarafından kulübe destek olmak için başlatılan Fener Ol kampanyasına Acun Ilıcalı’da tam destek gösterdi. Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftalara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi sürpriz fırsatlar sunulacak. Desteklerin çığ gibi büyüdüğü kampanyaya beklenmedik isimlerde destek veriyor. Fenerbahçe’ye 500 bin lira bağış yapan Galatasaraylı kim? Serkan Aydın kimdir? herkes bu sorunun yanıtını araştırıyor. “Fener Ol” nedir? Fener Ol kimler destek verdi? işte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...

FENERBAHÇE’YE 500 BİN LİRA BAĞIŞ YAPAN GALATASARAYLI KİM?

Ali Koç Galatasaraylı taraftarların bile büyük miktarda Fenerbahçe’ye bağış yaptığını söylemişti. Bugün Fenerbahçe’ye bağış yapan o Galatasaraylı isim belli oldu: Serkan Aydın.

TV8 canlı yayınına bağlanan Serkan Aydın “Ben Galatasaray taraftarıyım. Daha önce 500 bin lira bağış yapmıştım Fenerbahçe için. Bugün de 100 forma satın alıyorum” dedi.

Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç Fenerbahçe’ye bir Galatasaraylı’nın destekte bulunduğundan bahsetmişti. O zamanlar ‘kim bu Galatasaraylı’ sorusu uzun süre gündemi meşgul etmişti.

SERKAN AYDIN KİMDİR?

Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın'ın işadamı olduğu açıklandı.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?



Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907’ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL’lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.