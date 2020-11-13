Fenerbahçe'nin yeni 'zaman sponsoru' belli oldu

Mobil ticaret uygulaması Getir, Fenerbahçe Kulübünün "zaman sponsoru" oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Zamana dayalı iş modeliyle dünyada ilki gerçekleştiren ve ulaştırdığı siparişlerle kullanıcılarına 32 milyon saate yakın zaman kazandıran Getir, Fenerbahçe'mizin 'zaman sponsoru' oldu." ifadeleri kullanıldı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninin, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İmza töreninde konuşan Kızılhan, "Bizim iş birliğimiz aslında geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla başladı. Zaman zaman ortak bazı paylaşımlar yaptık, marka birlikteliğimizi anons ettik. Lakin, bizim Getir ile olan duygusal bağımız ve hikayemiz, pandemi sürecinin en başında, o endişeli, herkesin ne yapacağını tam olarak bilemediği dönemde başladı. Getir, insanımız virüs endişesiyle evlerinden çıkmazken yaptığı servisle, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Fenerbahçe'miz için ise Getir, 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin sağlığı için uygulanan sokağa çıkma yasaklarında çok kıymetli, çok değerli bir çözüm ortağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütek ise şunları kaydetti:
"Getir'de olduğu gibi futbolda da toplam süre olan 90 dakikanın her biri tek tek çok önemli. İlk dakikalarda gelen kırmızı kart ve yenilen bir gol tüm hesapları alt üst ederken uzatmalarda atılan bir gol şampiyonluğu getirebiliyor. Kendimizi, zamanın son derece önemli, takım oyununun ön planda olduğu futbola çok yakın görüyoruz. Futbolda ise tarihi uzun yıllara dayanan, geçmişi başarılarla dolu Fenerbahçe ile çok güzel bir iş birliği içindeyiz."
Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.
Mobil ticaret uygulaması Getir, Fenerbahçe'ye sponsor oldu.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.