Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için 1,8 milyon euro menajerlik ücreti ödediği iddia edildi

TM Dijital Haber Merkezi

Hem Fenerbahçe’de hem de Kosova Milli Takımı’nda oynadığı futbol ve attığı gollerle Avrupa devlerinin transfer listesine giren Vedat Muriqi için ödenen menajerlik ücreti şok etti.

VEDAT MURİC 7,5 MİLYON EURO!

Ezeli rakibi Galatasaray ile kapışmasına rağmen Çaykur Rizespor’a 3,5 milyon Euro + 4 futbolcu veren Fenerbahçe’nin Haluk Canatar’a 1,8 milyon Euro menajerlik parası ödediği iddia edilirken bu transferin sarı lacivertli kulübe toplamda 7,5 milyon euro’lara geldiği belirtildi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın ‘4 futbolcuyla birlikte Vedat'ı 5 milyon euro'ya satmış olacağız’ açıklamasının ardından Kartal’ın ‘Ali Koç’tan 500 bin Euro sponsorluk sözü aldık’ ifadeleri Muriqi transferinin 7,5 milyon euro’ya mâl olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki forvetin formunu böyle devam ettirmesi halinde Koç’un yıldız forvet için en az 20 milyon euro isteyeceği kaydedildi.