Fenerbahçe'nin idman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

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Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Ali Koç'tan büyük sürpriz! İşte yeni hoca... Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.

Beşiktaş'ta operasyon başladı! O isimler gidiyor Beşiktaş'ta operasyon başladı! O isimler gidiyor Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Kara Kartal’da yeni sezonun planlaması şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, kiralık oyuncular; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’le yollarını ayıracak. Beşiktaş’la; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Atiba’yla kontrat yenilenmesi beklenirken Caner Erkin’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Burak, Ljajic ve Vida’nın da geleceği, tekliflere göre şekillenecek.

İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.

Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.