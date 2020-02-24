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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:06
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:09

Fenerbahçe'nin idman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

Fenerbahçe'nin idman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

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Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden verdiği antrenman haberinin fotoğraflarında Ersun Yanal’a yer vermedi.

Öte yandan salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu da gözlendi.

Kulübün resmi internet sitesindeki haber şu şekilde:

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İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

İdman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

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