Fenerbahçe'nin idman haberinde dikkat çeken Ersun Yanal detayı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden verdiği antrenman haberinin fotoğraflarında Ersun Yanal’a yer vermedi.
Öte yandan salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu da gözlendi.
Kulübün resmi internet sitesindeki haber şu şekilde:
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Kara Kartal’da yeni sezonun planlaması şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, kiralık oyuncular; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’le yollarını ayıracak. Beşiktaş’la; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Atiba’yla kontrat yenilenmesi beklenirken Caner Erkin’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Burak, Ljajic ve Vida’nın da geleceği, tekliflere göre şekillenecek.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...