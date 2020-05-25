Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

.Başakşehir'in Milli yıldızı İrfan Can Kahveci Sevilla yolunda... Todofichajes'in aktardığı bilgilere göre oyuncunun bonservis ücreti de belli oldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Sevilla, yaz transfer sezonu için alternatiflerini değerlendiriyor. Sportif Direktör Monchi yönetimindeki La Liga ekibi, büyük bütçelerle rekabet edebilmek için transfer yoklamasına başladı.

Todofichajes'in edindiği bilgilere göre Sevilla, Medipol Başakşehir ile İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başladı.

"TÜRK TAKIMININ EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN"

İrfan Can Kahveci, Türk takımının en büyük yıldızlarından biri oldu ve bu sezon gösterdiği performans, geçmiş yıllardakinin üzerinde oldu.

14 kez Milli Takım forması giyen İrfan Can Kahveci, ülkesinin en iyi gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alıyor. Öte yandan edinilen bilgilere göre İrfan Can Kahveci için Başakşehir 12 milyon euroluk rakama onay veriyor.

BANEGA GİDİYOR İRFAN GELİYOR...

Gelecek yaz Ever Banega ile yollarını ayıracak Sevilla'nın, Arjantinli oyuncu yerine 1 numaralı hedef olarak İrfan Can'ı koyduğu aktarıldı.". (Fotomaç)