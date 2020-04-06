Fenerbahçe'nin gözdesi Dennis Man'a Atalanta kancası

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimler arasında yer alan FCSB'nin 21 yaşındaki oyuncusu Dennis Man için Atalanta'nın devreye girdiği belirtildi.
Daha önce Fenerbahçe forması giymek istediği iddia edilen Dennis Man için FCSB'nin sahibi menajer Gigi Becali, oyuncuyu 30 milyon Euro'ya bırakabileceğini belirtmişti.
Josip Ilicic'in takımdan ayrılması gündemde olan Atalanta ise son dönemde Becali'nin 20 milyon Euro'luk ısrarına rağmen 10-15 milyon Euro düzeyinde transferi bitirebilir.
Devreye giren takımlardan Feyenoord'un 7 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı Man için Atalanta'nın daha avantajlı olduğu belirtilirken Roma, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin sürdüğü aktarılıyor.
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