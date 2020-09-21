Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine attığı son transfer çalımı Nazım Sangare

Sarı-Lacivertliler yeni sezona çok hızlı girdi, yeşil sahalardan önce masada rakiplerine golleri sıraladı. Transferde ezeli rakiplerine büyük çalımlar atan Fenerbahçe, rakiplerinin istediği isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Kanarya ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'la patlattı. Yıldız oyuncuyu adeta Galatasaray'ın elinden kapan Sarı-Lacivertliler bir sonraki darbeyi Trabzonspor'a vurdu.
BEŞİKTAŞ’A BİR ÇALIM DAHA
Fenerbahçe, Bordo-Mavililer'in ısrarla kadrosunda tutmak istediği Filip Novak ile Jose Sosa'ya imza attırdı. Caner ve Gökhan'ı yeniden renklerine bağlayarak Beşiktaş'ın kadrosunu zayıflatan Kanarya, Siyah-Beyazlılar'a bir yara daha açtı.
NAZIM SANGARE DE TAMAM
Sarı-Lacivertli ekip, Kara Kartal'ın uzun süredir pazarlık yaptığı Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle adeta transfer şampiyonu unvanını alan Fenerbahçe iddialı olacağının mesajını sezon başından verdi.
Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.
Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyalogu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Hafta içinde 2 yeni oyuncuyu daha Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da, 1 numaralı hedef Erik Sviatchenko. Yönetim ile Midtjylland arasında yapılan pazarlıklarda çok ufak pürüzler kaldı. Vitor Hugo cephesinde de gelişmeler olumlu. Her şeye rağmen listede 3 de alternatif var.
Diriliş Belhanda