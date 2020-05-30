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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:13
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Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a yapacağı resmi teklife Türkiye Kupası engeli

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a yapacağı resmi teklife Türkiye Kupası engeli

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Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Nenad Bjelica'dan Erol Bulut'a döndü. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'un da Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmesi sebebiyle teklifini erteledi. Akdeniz ekibinin elenmesi halinde resmi teklif iletilecek, aksi durumda görüşmeler final sonrasına kalacak.

Sarı-Lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına havlu atıp üst sıralardan uzaklaşınca Türkiye Kupası’nın önemi arttı. Kazanılması halinde, her ne kadar lig şampiyonluğu kadar mutlu etmese de 2014’ten beri süren kupa hasretine de son verilmiş olacak.

Ayrıca Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma hakkı elde edilecek. Türkiye Kupası’nın Fenerbahçe için bir başka önemi daha var: Teknik direktör. Yönetim tercihini Erol Bulut’tan yana kullandı ancak Bulut’un çalıştırdığı Alanyaspor da Sarı-Lacivertliler gibi kupada yoluna devam ediyor.

ETİK OLMAYACAĞI İÇİN TEKLİF YAPILMADI

Fenerbahçe, etik olmayacağı gerekçesiyle henüz genç çalıştırıcıya resmi teklifte bulunmadı. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalyaspor’a elenirse Sarı-Lacivertli Yönetim, Erol Bulut’a resmi teklifte bulunacak. Akdeniz ekibi yarı finali geçerse, teklif final sonrasına kalacak.

(Fanatik)

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