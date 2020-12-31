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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Fenerbahçe'nin 4 yıldızına kanca

Fenerbahçe'nin 4 yıldızına kanca

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AKŞAM Özel Haber
Orçun ÖZATEŞ

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dünyanın dört bir yanından sarı-lacivertli futbolculara teklif var. Sezon başında kadroya katılan Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra bu yılki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır'ın da talipleri çıktı. Ocakta olmasa bile yıl sonu ayrılıklar olacak.

Son iki sezonda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe’nin elindeki oyunculara teklifler yağıyor. Bu sezon kadroya katılan Thiam, Mert Hakan Yandaş ve Samatta’nın yanı sıra gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır’a da talip çıktı. Devre arası transfer döneminde olmasa da, sezon sonunda ayrılıklar olacak. Sarı-Lacivertli ekip özellikle kaleci Altay Bayındır’ın transferinden büyük gelir bekliyor.

DEVRE ARASI SICAK BAKMIYOR 

Gelen bilgilere göre Altay’ın temsilcisi, İtalya’dan talipleri olan yıldız file bekçisi için, İtalyan menajerlerle irtibata geçti. Bu konu Fenerbahçe Yönetimi’ne iletildi. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon eurodan aşağıya gelecek olan bir teklifi kabul etmeyeceklerinin altını çizdiler. Altay ise devre arasında takımdan ayrılmak istemiyor. Genç kalecinin hedefi, sezonu Fenerbahçe ile şampiyon tamamlamak ve şampiyon takımın kalecisi olarak Avrupa’ya gitmek. Altay’a İtalya dışından da bazı tekliflerin olduğu belirtildi.

THIAM'A 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Thiam’a ise Çin, Katar ve Arabistan’dan teklifler geldi. Tecrübeli isim için önerilen en yüksek bonservis miktarı ise 3 milyon euro. Fenerbahçe Yönetimi yapılacak görüşmeler sonrasında son kararını verecek. Sezon başında Galatasaray’ın elinden alınan Mert Hakan Yandaş’la da 2 İspanyol ve 2 Rus takımı ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler’in Mert Hakan konusunda teknik heyetin kararına göre hareket edeceği bildirildi. Bir diğer isim Samatta’yı da bir Belçika takımı gündemine aldı. O takımın Club Brugge olduğu kaydedildi.

Haberin Özeti

Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor. Devre arasında olmasa bile yıl sonu ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
Mame Thiam: Çin, Katar ve Suudi Arabistan
Mert Hakan Yandaş: İspanya, Rusya
Mbwana Samatta: Belçika
Altay Bayındır: İtalya

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