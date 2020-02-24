Fenerbahçeli taraftarlar derbi oynanırken Nabil Dirar'ı yabancı madde yağmuruna tuttu

Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.

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Süper Lig’in 23.hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. 20 yıl sonra gelen bu yenilgi sonrası taraftarlar oynanan oyun ve alınan sonuca isyan etti.

Maç sonrası Ersun Yanal için istifa tezahüratları stadı inletirken mücadele sırasında ise özellikle Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Jailson ve Tolgay Arslan protestolara maruz kaldı.

TARAFTARLAR DIRAR’A YABANCI MADDE YAĞDIRDI

Öte yandan derbinin son dakikalarında ilginç bir an yaşandı. Kötü futbol ve tarihi sonuçla çılgına dönen Fenerbahçeli taraftarlar, bir pozisyonda Nabil Dirar’ı yuhalayıp yabancı madde yağdırdı.

Köşe bayrağına yakın bir noktadan taç atışı kullanmaya hazırlanan Nabil Dirar, taraftarlar tarafından yuhalandı ve yabancı madde yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine tribünlere dönen Dirar, taraftarlara tepki gösterdi.

Derbide etkisiz görüntüleriyle dikkat çeken Tolga Ciğerci, Jailson ve Tolgay Arslan da sık sık protesto edildi.