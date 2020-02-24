Fenerbahçeli taraftarlar derbi oynanırken Nabil Dirar'ı yabancı madde yağmuruna tuttu

AKŞAM SPOR
Süper Lig’in 23.hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. 20 yıl sonra gelen bu yenilgi sonrası taraftarlar oynanan oyun ve alınan sonuca isyan etti.
Maç sonrası Ersun Yanal için istifa tezahüratları stadı inletirken mücadele sırasında ise özellikle Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Jailson ve Tolgay Arslan protestolara maruz kaldı.
TARAFTARLAR DIRAR’A YABANCI MADDE YAĞDIRDI
Öte yandan derbinin son dakikalarında ilginç bir an yaşandı. Kötü futbol ve tarihi sonuçla çılgına dönen Fenerbahçeli taraftarlar, bir pozisyonda Nabil Dirar’ı yuhalayıp yabancı madde yağdırdı.
Köşe bayrağına yakın bir noktadan taç atışı kullanmaya hazırlanan Nabil Dirar, taraftarlar tarafından yuhalandı ve yabancı madde yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine tribünlere dönen Dirar, taraftarlara tepki gösterdi.
Derbide etkisiz görüntüleriyle dikkat çeken Tolga Ciğerci, Jailson ve Tolgay Arslan da sık sık protesto edildi.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.
Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.