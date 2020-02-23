Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe Galatasaray canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı şifresiz izlenebilecek mi? sorusu taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda izlenecek? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 34 hafta süren karşılaşmaların ardından kupanın sahibi belli olacak. Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerin karşılaşması 23 Şubat’ta saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN sports 1 kanalından canlı olarak izlenecek.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayını izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda? Derbi için heyecan giderek artıyor. Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu akşam 19.00’da oynanacak. Zirve yarışında son dönemde istemediği sonuçlar alan Fenerbahçe’de, Galatasaray karşılaşmasında başarıyı hedefliyor. Derbi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Kırmızılılar’ın önde olduğu görülüyor. İşte maça dair merak edilenler…

FENERBAHÇE GALASATARAY MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALASATARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Maç şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALASATARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Kırmızılılar’ın önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre; Galatasaray 101 milyon 500 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler’in kadrosundaki futbolcuların değeri ise 81 milyon 350 bin euro ve bu anlamda Trabzonspor’un ardından ligde üçüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 206 milyon TL. Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, 13 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sakatlığı bulunan Lemina’nın oynaması beklenmiyor. Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca Seri’nin de 12 milyon euroluk değeri var. F.Bahçe’nin en değerli ismi ise Muriqi. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat’ın piyasa değeri 12 milyon euro.

TERİM’DEN 3’LÜ SAVUNMA

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde taktik antrenmanlarda 3’lü savunmayı denedi. Terim bu oyun modelinde karar kılırsa Kadıköy’deki mücadeleye Onyekuru kulübede başlayacak.

KRUSE’YE GÖRE 2-0

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, bugünkü derbi öncesindeki tahminini Alman transfermarkt sitesi aracılığıyla paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Kadıköy’de oynanacak kritik karşılaşmanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını iddia etti.

YILDIZLAR SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Adem Büyük ve Feghouli sarı kart görmeleri durumunda ligin 24. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.