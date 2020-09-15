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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 08:00
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Fenerbahçe'de Ze Luis'in yanına Samatta

Fenerbahçe'de Ze Luis'in yanına Samatta

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AKŞAM

Vedat Muriqi'nin ayrılması ve Frey'in de gönderilecekler listesinde olması Fenerbahçe'yi iki forvet transferine zorluyor…

Sarı-Lacivertliler’in Ze Luis’in ardından Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta’yı da gündemine aldığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda Tanzanyalı oyuncuyu Galatasaray da çok istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Samatta için de Villa’ya kiralama teklifi sunulacak.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ze Luis

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