Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ze Luis

AKŞAM

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin yerine Porto'nun tecrübeli yıldızını getiriyor. Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Ze Luis için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil Burunlu oyuncu satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Portekiz basını da transfer girişimlerini doğruladı

Vedat Muriqi’yi Lazio’ya satan Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli bir golcü almak için kollarını sıvadı… Uruguaylı süper star Edinson Cavani için girişimlerde bulunan ancak sonuca ulaşamayan Sarı-Lacivertliler’in şimdiki hedefi Porto’nun Yeşil Burunlu forveti Ze Luis. 29 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun bizzat devreye girdiği ve Portekiz ekibine teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan teklif ise zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak.

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE

Porto kadroda düşünmediği Ze Luis için Fenerbahçe’den gelen bu teklifi değerlendirmeye aldı… Portekiz basınına yansıyan haberlere göre; taraflar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Record gazetesi ise haberinde Ze Luis’i Fenerbahçe’nin dışında, Beşiktaş, Celta Vigo ve Katar’dan bir takımın daha istediği bilgisini paylaştı. Kulübe yakın kaynaklar ise Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki golcü oyuncu ve Porto ile büyük ölçüde anlaştığını belirtti.

BEŞİKTAŞ’IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Geçen sezon başında Spartak Moskova’dan 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Porto’ya transfer olan Ze Luis, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 19 maçta forma giydi ve 7 gol atabildi. Portekiz ekibi de bu nedenle beklentilerin altında kalan oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Golcü futbolcu Beşiktaş’ın da listesinde yer alıyor. Siyah-Beyazlılar da oyuncuyla irtibata geçmiş hatta büyük ölçüde anlaşmış ancak Porto 9 milyon euro bonservis bedeli isteyince geri adım atmıştı.

Fenerbahçe'de Ze Luis'in yanına Samatta