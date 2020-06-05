Fenerbahçe'de Zanka kararı verildi

Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Fortuna Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.
SABAH'ın haberine göre; Fenerbahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi.
İki sol bek, 1 sağ bek ve en az 1 stoper alacak olan sarı-lacivertliler, Falette konusunda ise Frankfurt ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verecek
Bir dönem İtalyan devi AS Roma'da da forma giyen ABD'li ünlü futbolcu Michael Bradley, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ağır sözler kullanarak eleştirdi
Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'den sezon başında 5 milyon euro bedelle transfer edip; devre arasında 2 milyon euroya Bundesliga ekibine kiraladığı Danimarkalı stoper Mathias Zanka konusunda kararını verdi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Bu da güncel kurla yaklaşık 200 milyon Türk Lirası demek. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle yuvadan uçacak...
TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın karadeniz ekibine verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını değerlendirdi. İşte Terim'in sözleri...
Futbol efsanesi Gheorghe Hagi, geçtiğimiz günlerde İskoç devi Rangers tarafından bonservisi alınan Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulunarak oğluna övgüler yağdırdı.
Fenerbahçe'nin, 5 sezondur Portekiz kulübü Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı iddia edildi.