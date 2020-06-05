Fenerbahçe'de Zanka kararı verildi

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'den sezon başında 5 milyon euro bedelle transfer edip; devre arasında 2 milyon euroya Bundesliga ekibine kiraladığı Danimarkalı stoper Mathias Zanka konusunda kararını verdi.

Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Fortuna Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.

SABAH'ın haberine göre; Fenerbahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi.

İki sol bek, 1 sağ bek ve en az 1 stoper alacak olan sarı-lacivertliler, Falette konusunda ise Frankfurt ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verecek