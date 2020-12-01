  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 11:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Volkan Demirel gitti, Kadıköy büyüğü bozuldu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel gitti, Kadıköy büyüğü bozuldu

Paylaş

Volkan Demirel'in futbolu bıraktığı sezonun ardından üç büyük rakibe karşı Kadıköy serilerinin bitmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Volkan Demirel kaledeyken Kadıköy'de büyük maçlarda yenilgi yüzü görmemişti.

Tecrübeli file bekçisinin futbolu bıraktığı sezonun ardından üç büyük rakibe karşı Kadıköy serilerinin bitmesi dikkat çekti.

Geçen sezon G.Saray'a 21 yıl sonra yenilen Kanarya, Trabzon'a da 23 yılın ardından kupa maçında mağlup olmuştu. Önceki gün de Beşiktaş 15 yıllık hasretini bitirdi.

Önemli kayıplar

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı.

Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi.

Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü.

- Çıkış kısa sürdü

Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fenerbahçe, daha sonra çıkışa geçti.

Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 8. haftasında Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.

- Kayıplar Kadıköy'de

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi.

Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

- Kadıköy'de 27 sezon sonra üst üste mağlubiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu.

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 10. haftada ise Beşiktaş'a mağlup olarak sahasında üst üste 2 maç kaybetti.

Fenerbahçe, son olarak 1992-1993 sezonunda sahasında Trabzonspor'a 1-0 ve ardından Galatasaray'a 4-1 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonunda sonra aradan geçen 27 sezonda ise evinde üst üste 2 maç kaybı yaşamamıştı.

- Kadıköy'de yenilmezlik serileri sona erdi

Fenerbahçe'nin, ligde önemli rakipleri karşındaki sahasında yenilmezlik serileri 2020 yılında sona erdi.

Seyircisi önünde rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar yenilmeyen sarı-lacivertliler, 2020 yılında iç sahada bu 3 rakibine de mağlup oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak, Kadıköy'de 20 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, 16 Haziran 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek, rakibine sahasında yaklaşık 23 yıl sonra mağlup oldu.

Son olarak dün Kadıköy'de 15 yıldır yenilmediği Beşiktaş'a da 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin, evinde bu 3 rakibine karşı yenilmezlik serileri bitti. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi
Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Galatasaray'ın listesindeki yıldızlar ortaya çıktı

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı
Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Galatasaray'da erken ayrılık! Bavullarını topladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor
Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor

Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!
Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı!

Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı
Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki
Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fatih Terim'den radikal karar
Fatih Terim'den radikal karar

Fatih Terim'den radikal karar

Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.

Erol Bulut'u kupa maçı yaktı
Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

Erol Bulut'u kupa maçı yaktı

Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.