Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.
Fenerbahçe kafilesi, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle İstanbul'a hareket etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında Fatih Karagümrük ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.
Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başlattığı "Gücümüz Sizsiniz" kampanyası için taraftarları desteğe çağırdı.
Beşiktaş, dünkü idmanda sakatlık yaşayan Tyler Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini bildirdi.
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, gönderilecek isimler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 8 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmaları istendi.