Fenerbahçe'de tek ihtimal şampiyonluk

SPOR GÜNDEMİ

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

90+4'ten Çizme'ye yolculuk 90+4'ten Çizme'ye yolculuk Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Karavana! G.Saray yönetiminin büyük başarısızlığı Karavana! G.Saray yönetiminin büyük başarısızlığı Galatasaray'da Ocak-2018'de iş başına gelen Mustafa Cengiz yönetimi ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2.5 yılda 9'u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7'sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon euro bonservis ödenen Mbaye Diagne ve 2 milyon euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil istifa etti Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil istifa etti Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.

Plan adamı Etebo Plan adamı Etebo Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.