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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:52
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Fenerbahçe'de tek ihtimal şampiyonluk

Fenerbahçe'de tek ihtimal şampiyonluk

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, oyuncularından şampiyonluk dışında bir ihtimali düşünmemelerini istedi.

Fenerbahçe'nin teknik patronu, Çaykur Rizespor maçı öncesi öğrencilerine taktiksel anlamda talimatlar yağdırıyor.

Sporx'in haberine göre, Erol Bulut, ligin ilk karşılaşmasında futbolcularından fizik güçlerini kullanmalarını isteyerek, "Pres, pres, pres...Rakibe nefes aldırmadan oynamalıyız. Oyunun her alanında üstünlüğümüzü kabul ettirmeliyiz. Ligin ilk düdüğü çaldığı andan itibaren aklınızda şampiyonluktan başka düşünce olmasın. Bunu başaracağımıza inanırsanız, gerisi daha kolay gelir" dedi.

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