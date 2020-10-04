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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 08:00
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Fenerbahçe'de tango sürecek

Fenerbahçe'de tango sürecek

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AKŞAM

Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia

Arjantinli Diego Perotti sonrasında Fenerbahçe, Norwich’in Arjantinli yıldızı Emiliano Buendia’ya ağırlık verdi. Transferin bitmesi halinde Buendia 10 numara bölgesinde oynayacak. Pazarlıklar sürüyor.

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Fenerbahçe'de tango sürecek
Fenerbahçe'de tango sürecek

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Trabzonspor'dan son dakika transferi! Sürpriz...
Trabzonspor'dan son dakika transferi! Sürpriz...

Trabzonspor'dan son dakika transferi! Sürpriz...

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kadıköy'de Samatta!
Kadıköy'de Samatta!

Kadıköy'de Samatta!

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

'Transfer dönemi kapanınca daha da motive olacağız'
'Transfer dönemi kapanınca daha da motive olacağız'

'Transfer dönemi kapanınca daha da motive olacağız'

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.

'Altay'ın kurtardığı penaltı tekrarlanmalıydı'
'Altay'ın kurtardığı penaltı tekrarlanmalıydı'

'Altay'ın kurtardığı penaltı tekrarlanmalıydı'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Toroğlu Altay'ı böyle övdü: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' demiyor'
Toroğlu Altay'ı böyle övdü: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' demiyor'

Toroğlu Altay'ı böyle övdü: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' demiyor'

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.

Göztepe'den üst üste 3. beraberlik
Göztepe'den üst üste 3. beraberlik

Göztepe'den üst üste 3. beraberlik

Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.
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