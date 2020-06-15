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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 19:20
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı!

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.

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