Fenerbahçe'de 'nargile skandalı!' Max Kruse ile yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de son günlerin tartışmalı ismi Max Kruse, yönetimi adeta çileden çıkardı. Alman futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak.
RİVA'DA YANGIN DEĞİL NARGİLE
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; İlk olay Riva kampında patlak verdi. Riva'da bir anda yangın alarmı çalmaya başladı. Alarmın sebebinin yangın değil, Alman futbolcunun nargilesinden çıkan duman olduğu ortaya çıktı.
FIFA'YA DA ŞİKAYET ETTİ
Aynı Kruse, tüm takımlar salgın nedeniyle maddi zorluk yaşarken parası zamanında yatmadığı için Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Bu durum Başkan Koç ve yönetimi adeta çileden çıkardı.
FORMA GİYMEME İHTİMALİ YÜKSEK
Kruse İle devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, Alman futbolcuyu en uygun şartlarda satışını yapmayı hedefliyor. Max Kruse'nin ligin kalan bölümünde de forma giymeme ihtimali yüksek.
İNDİRİME DE SICAK BAKMADI
Max Kruse bir süredir kendisine ülkesi Almanya'da takım arıyordu. Alman futbolcunun maaşında indirime de sıcak bakmadığı ifade ediliyordu.
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