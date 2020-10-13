Fenerbahçe'de Serdar Aziz ağrıları sebebiyle idmana katılmadı

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.