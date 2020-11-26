Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik ilan edildi

Seçim yok, adaylara etik ayarı

Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.