Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının yıldızı olan Diego Perotti, derbi öncesinde bağırsak sıkıntısı çekiyor.
Karın ağrıları devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sürekli serum tedavisi görüyor. Arjantinlinin durumunun iyiye gittiği, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi.
Diego Perotti'nin pazar günkü Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.
Ancak her ihtimale karşılık, Perotti'nin bünyesinin zayıflamaması adına kendisine serum takviyesinin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
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