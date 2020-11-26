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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 10:09
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Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik ilan edildi

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Sabah

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının yıldızı olan Diego Perotti, derbi öncesinde bağırsak sıkıntısı çekiyor.

Karın ağrıları devam eden 32 yaşındaki oyuncu, sürekli serum tedavisi görüyor. Arjantinlinin durumunun iyiye gittiği, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi.

Diego Perotti'nin pazar günkü Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.

Ancak her ihtimale karşılık, Perotti'nin bünyesinin zayıflamaması adına kendisine serum takviyesinin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

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